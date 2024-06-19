При сотрудничестве Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана и Исполнительной власти города Баку была организована акция по очистке побережья, посвященная «Году солидарности зеленого мира» под лозунгом «Защита окружающей среды и права человека» в рамках «Месяца прав человека».

Целью акции было предотвращение загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами, содействие повышению роли общественности в улучшении экологического состояния Каспийского моря и прибрежной зоны.

В ходе акции, проведенной с участием омбудсмена Сабины Алиевой, сотрудников Аппарата и представителей институтов гражданского общества, с помощью привезенной специальной техники был собран мусор с прибрежной территории и доставлен на Балаханский завод по сортировке твердых бытовых отходов.