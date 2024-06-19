Конфликт США и Британии из-за Украины

Власти Великобритании и США находятся в конфликте из-за вступления Украины в НАТО после того, как американские чиновники заявили, что ее путь к членству нельзя называть "необратимым".

Как пишет The Telegraph, США обеспокоены планами дать Украине новые гарантии членства в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне. А Великобритания поддержала предложение некоторых европейских стран-членов обозначить вступление Украины в НАТО как "необратимое" в совместном заявлении.

По мнению США, формулировку следует сделать более обтекаемой, указав так: "хорошо освещенный мост" к членству без каких-либо сроков. Официальные лица США оправдываются тем, что описание пути присоединения к НАТО как "необратимого" будет неприемлемо для некоторых членов, включая Венгрию.

Дипломат из Центральной Европы заявил, что разочарован "двусмысленностью и промедлением" США в вопросе о членстве Украины.

Некоторые члены поддерживают идею "ускорить" членство Украины на встрече в июле, что даст Киеву больше гарантий в том, что в итоге он будет защищен пунктом о коллективной обороне НАТО.

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году страны-члены согласились с тем, что "будущее Украины - в НАТО", но отказались назвать срок для ее присоединения. Тогда президент Украины Владимир Зеленский назвал расплывчатое предложение о членстве при "выполнении условий беспрецедентным и абсурдным".

Издание отметило, что судя по всему, в этом году на саммите также не будут определены никакие сроки, но будут новые гарантии безопасности для Украины со стороны членов.