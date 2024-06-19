ОАО «Азеришыг» активно продолжает работу по обновлению электросетей Агдамского района, как и на всех освобожденных территориях. Пресс-служба ОАО сообщает, что в настоящее время в Агдаме создается новая электрическая сеть, соответствующая современным стандартам, для обеспечения качественного, устойчивого и надежного электроснабжения.

Для обеспечения электроэнергией организаций, занимающихся строительством и монтажом в городе Агдам, а также стратегических объектов, созданы специальные сети. Построены две подстанции мощностью 10 мВА каждая, 35/04 кВ, и в будущем планируется освещение центральной части города Агдам посредством этих подстанций.

В настоящее время продолжается строительство Центра цифрового управления и Комплекса обучения и подготовки. В реконструируемых деревнях Кенгерли, Хыдырлы и Сарыджалы установлены новые столбы и проложены самоизолированные провода (СИП) 35/04 кВ. Большинство работников, занятых в этих работах, являются жителями Агдама. В будущем планируется также прокладка новых линий в деревнях Гюллюдже, Баш Карвенд и Салахлы Кенгерли. В целом, электрификация города Агдам и его деревень проводится в соответствии с Градостроительным планом.

Следует отметить, что ОАО «Азеришыг» продолжает реконструкционные работы параллельно по всей стране. Цель заключается в обеспечении граждан устойчивым и бесперебойным электроснабжением, а также в сведении к минимуму потерь электроэнергии.