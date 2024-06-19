Армения и Франция обсудили двусторонние отношения

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках своего рабочего визита во Францию встретился с советником президента Франции Эммануэлем Бонном, сообщили в пресс-службе секретариата Совбеза.

На встрече были обсуждены развитие двусторонних отношений, а также сотрудничество на многосторонних площадках. Собеседники обсудили также региональные события.

В контексте вышеизложенного были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества.