Армения и Франция обсудили двусторонние отношения
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках своего рабочего визита во Францию встретился с советником президента Франции Эммануэлем Бонном, сообщили в пресс-службе секретариата Совбеза.
На встрече были обсуждены развитие двусторонних отношений, а также сотрудничество на многосторонних площадках. Собеседники обсудили также региональные события.
В контексте вышеизложенного были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества.
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