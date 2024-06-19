Франция выдает Армении кредит

Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило кредит от Французского агентства развития на 75 млн евро на погашение дефицита бюджета. Об этом сообщают армянские СМИ.

Подписание соглашения намечено на 26 июня. Кредит выдается не на конкретные программы: правительство с его помощью пополняет бюджет на расходы по своему усмотрению. Тем не менее кредит выдается с условием усовершенствовать бюджетную систему.

В связи с этим Минфин Армении согласовал с французской стороной план действий по повышению прозрачности бюджетного планирования и эффективности бюджетных расходов, в том числе путем совершенствования системы госзакупок. Также намечено разработать новые меры по финансированию зеленой экономики.

Такой же "связанный" кредит (сопровождаемый повесткой реформ, схожих по характеру - ред.) намечено привлечь от Азиатского банка развития.

Ранее такие кредиты-близнецы от Французского и Азиатского агентств Армения взяла в конце 2022 года.

Помимо этого, Армения получает бюджетное кредитование от МВФ в рамках программы Stand-By Arrangement.