В соответствии с соглашением о сотрудничестве между ОАО «Алмет Холдинг» и Группой компаний СТП по управлению входящим в группу Арматурным заводом ООО «АСПМ», дочернее предприятие, входящее в состав холдинга, будет производить арматуру на указанном заводе.

В информации, предоставленной СТП, было подчеркнуто, что данное партнерство будет очень эффективным с точки зрения повышения производительности завода. Объединение потенциала и опыта сторон в производственном процессе окажет положительное влияние на деятельность завода.

Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых Группой компаний СТП, вы можете получить, позвонив в Информационный центр *0990, посетив официальный сайт компании (www.stp.az) или пройдя на ее страницы в социальных сетях.