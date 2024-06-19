Британская разведка об успехах Украины

В Минобороны Британии проанализировали последние успехи ударов украинских сил по военным целям в Крыму и аэродромам на территории РФ. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии о российско-украинской войне 20 июня.

В течение июня 2024 года российские ВВС поддерживали давление на линию фронта в Украине посредством тактической авиации, в то время как беспилотники-камикадзе продолжали наносить удары по глубинным объектам инфраструктуры и военным целям, связанным с обороной.

Однако в период с 12 по 18 июня российская авиация дальнего действия переключила внимание своих ударов крылатыми ракетами на украинские военно-воздушные базы, что почти наверняка было вызвано разочарованием успехами украинских авиаударов, а также подчеркивает беспокойство России по поводу будущего использования самолетов F-16.

Дальнейшие успешные украинские атаки на российские аэродромы, с которых проводятся ударные операции, такие как Моздок, Ахтубинск и недавно Морозовск, вероятно, заставят Россию продолжать политику рассредоточения авиации дальше линии фронта, говорится в сообщении МО Британии.