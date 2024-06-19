Военные учения США и Южной Кореи

Республика Корея и США провели учения ВВС с привлечением истребителей и самолета огневой поддержки наземных войск AC-130J. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Маневры были направлены на укрепление обороноспособности двух стран и демонстрацию готовности к реализации американских обещаний по расширенному сдерживанию в целях защиты союзника. «Республика Корея и США будут проводить не только плановые учения, но и другие совместные учения авиации», - добавили в МО Южной Кореи.

Напомним, что четырехдневные учения проходили в различных районах Республики Корея и завершились в четверг. Южнокорейская сторона задействовала истребители F-15K и KF-16, США в том числе привлекли самолет AC-130J - «летающую батарею», призванную оказывать непосредственную огневую поддержку наземным войскам с воздуха и проводить боевую разведку.