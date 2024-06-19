В Израиле признали: ХАМАС невозможно уничтожить. Это идеология

Главный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что группировка ХАМАС не может быть уничтожена.

«Сказать, что мы собираемся заставить ХАМАС исчезнуть, – значит бросить людям песок в глаза. Если мы не предоставим альтернативу, в конце концов у нас будет ХАМАС», – заявил контр-адмирал Даниэль Хагари израильскому 13-му каналу.

ХАМАС – это идеология, мы не можем уничтожить идеологию, сказал Хагари.

Его комментарии подверглись критике со стороны администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Наступление в Газе не прекратится до тех пор, пока ХАМАС не будет побежден, сказали в администрации Нетаньяху. «Кабинет по вопросам политики и безопасности, возглавляемый премьер-министром Нетаньяху, определил в качестве одной из целей войны уничтожение военного и административного потенциала ХАМАС», – говорится в заявлении офиса главы правительства.

По данным AFP, основанным на официальных данных Израиля, в результате нападения 7 октября, с которого началась война, в Израиле погибли 1194 человека, в основном мирные жители.