В соответствии с планом подготовки текущего года с личным составом подразделений радиационной, химической и биологической защиты были проведены тактико-специальные учения в полевых условиях, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно сценарию, привлеченные к учениям подразделения были приведены в боевую готовность и выдвинуты в район боевого назначения. На учениях отрабатывались практические действия по планированию задач радиационной, химической и биологической защиты в ходе оборонительной операции, а также доведение задач до подразделений.

Силами подразделений радиационной и химической разведки осуществлялся мониторинг и оценка текущей обстановки, своевременно выявлялась подготовка условного противника к применению оружия массового поражения и принимались упреждающие меры, а также обеспечивалась безопасность подразделений, действующих в условиях радиационного, химического и биологического заражения.

Основная цель проведения учений - совершенствование знаний и навыков командиров, а также создание условий для приобретения опыта во всестороннем обеспечении боя и организации взаимодействия.