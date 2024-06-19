Главу парламента Палестины задержали в Израиле
Израильские силовые структуры вновь задержали председателя Палестинского законодательного совета (высший законодательный орган Государства Палестина) Абдель Азиза ад-Дуэйка. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
Спикера увезли из его собственного дома в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Как отмечает телеканал, новое задержание произошло всего через несколько дней после того, как ад-Дуэйк был освобожден израильскими властями.
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