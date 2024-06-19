Херсон полностью без света
Из-за российской атаки 20 июня город Херсон остался без света, сообщил председатель Херсонской областной городской администрации Александр Прокудин.
«Из-за российского обстрела Херсон остался без света. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам и устраняют последствия вражеского удара», - заявил Прокудин.
Ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской. Минэнерго Украины сообщило, что во время атаки 20 июня на 2 энергообъектах ранены 7 работников.