Аргентина не поможет Украине

Пресс-секретарь президента Аргентины Мануэль Адорни сообщил, что лидер страны Хавьер Милей не намерен поставлять оружие Украине. О данном заявлении сообщает агентство Todo Noticias.

«Мы не собираемся оказывать какую-либо военную поддержку или каким-либо образом вмешиваться в военный конфликт», — заявил Адорни.

Он также добавил, что Аргентина предоставит Украине гуманитарную и не материально-техническую поддержку.

Напомним, 13 июня во время открытия 23-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что Аргентина присоединилась к коалиции. Он подчеркнул важность совместного противостояния тиранам в мире.