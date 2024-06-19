У сбившего насмерть турецкого профессора Максудова потребовали конфисковать имущество

В Сабунчинском районном суде состоялся процесс по делу заведующего отделением токсикологии Клинического медицинского центра Азера Максудова, обвиняемого в убийстве по неосторожности известного тюрколога, профессора Стамбульского университета Мармара Арифа Аджалоглу в результате дорожно-транспортного происшествия.

Инцидент произошел 15 ноября прошлого года возле Бакинского Олимпийского стадиона. А.Максудов, управляя автомобилем марки Mercedes, сбил переходящего дорогу Арифа Аджалоглу (1956 г.р.). Аджалоглу был доставлен в больницу, где скончался.

Против А.Максудова было выдвинуто окончательное обвинение по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности) УК Азербайджана.

На процессе были уточнены анкетные данные обвиняемого, проведены предварительные слушания.

Адвокаты правопреемников потерпевшего Аджалоглу предъявили против Максудова гражданский иск на 400 тысяч манатов, а также потребовали ареста имущества обвиняемого.

Судья Анар Рзаев принял гражданский иск в производство, но отверг ходатайство об аресте имущества Максудова.

Рассмотрение назначено на 4 июля.