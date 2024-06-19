14-й пакет санкций против России: под запретом сжиженный газ

Послы стран — членов ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России в качестве ответа на вторжение в Украину. Об этом объявлено в соцсети X официального представительства Бельгии в качестве председателя Совета ЕС.

EUobserver, ознакомившись с проектом документа, ранее писал, что новый пакет санкций предусматривает запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ), транспортировку российской нефти и экспорт гелия, а также ограничение доступа к технологиям двойного назначения.

Персональные санкции планируется ввести против основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, бывшего сотрудника АП и гендиректора АНО «Институт развития интернета» Алексея Гореславского, основателя компании «Балтика» Таймураза Боллоева и певицы Полины Гагариной. Боллоеву, в частности, вменяют незаконный захват российских активов датского холдинга Carlsberg, а Гагариной — участие в мероприятиях, посвященных празднованию аннексии Россией украинских регионов.

Ожидается, что новый пакет будет принят на саммите ЕС в Брюсселе 27-28 июня. Новый пакет европейских санкций против России должен был быть согласован к 13 июня — началу саммита «Большой семерки». Однако этого не удалось сделать из-за позиции Германии, которую не устроили новые ограничения, касающиеся обхода европейских санкций. В Берлине опасаются, что за нарушения могут быть привлечены к ответственности немецкие компании.