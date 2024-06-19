В США знают, сколько продлится война Израиля с ХАМАС

В администрации президента США Джо Байдена сомневаются, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС смогут достичь соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа в ближайшее время. Об этом сообщила газета Politico.

"На мой взгляд, это будет продолжаться как минимум до конца 2024 года", - приводит она слова источника в Белом доме.

Он пояснил, что вопрос о выводе войск Израиля из сектора стал камнем преткновения в разрешении кризиса. В администрации Байдена обеспокоены, что из-за того, что ни одна из сторон не готова пойти на уступки, боевые действия в Газе могут продлиться еще несколько месяцев.

По информации источников издания в Белом доме, власти Израиля и ХАМАС в целом согласны на прекращение огня на шесть недель с целью освобождения заложников и палестинских заключенных, однако у них нет единого мнения, как окончательно урегулировать конфликт. ХАМАС хочет, чтобы Израиль согласился на полный вывод войск из палестинского анклава, при этом в Израиле заявляют, что его армия не покинет территорию Газы, пока ХАМАС не будет полностью ликвидирован. По мнению американских чиновников, эти разногласия могут сорвать заключение соглашения по урегулированию конфликта.