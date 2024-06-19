Ультраправые Франции раздают обещания

Крайне правая партия «Национальное объединение» планирует снизить выплачиваемые компаниями налоги на производство, если одержит победу на предстоящих парламентских выборах во Франции. Об этом сказал в четверг председатель партии, претендент на пост премьер-министра Жордан Барделла.

Соратник Марин Ле Пен дал это обещание во время презентации предвыборной экономической программы «Национального объединения» в присутствии крупнейшей национальной федерации работодателей Medef.