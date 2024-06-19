Украина не против участия в китайском саммите. Там будет и Россия

Украина допускает свое участие в китайском мирном саммите с участием России. Об этом заявила посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко в комментарии South China Morning Post.

По ее словам, Киев рассмотрит возможность участия при условии, что переговоры будут основаны на «правилах и принципах, закрепленных в Уставе ООН и международном праве».

После саммита в Швейцарии, где многие заявили, что мир невозможен без РФ, власти Украины согласились, что на следующем саммите Россия может быть представлена.