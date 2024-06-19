Родители погибших армянских солдат у здания правительства видео
Родители погибших в небоевых условиях армянских военнослужащих 20 июня провели акцию протеста у здания правительства страны с требованием раскрыть дела об убийстве их сыновей.
К родителям подошел министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян.
Мать военнослужащего Валерия Мурадян заявила министру, что генпрокурор Анна Вардапетян солгала им: «Премьер-министр Никол Пашинян создал комиссию по делам наших сыновей. В группе была также Вардапетян... Она заявила нам, что ни одна из официальных версий не соответствует действительности, заверив, что дела обязательно будут переквалифицированы и статьи будут изменены. Однако она ничего не сделала, не сдержала своего обещания. Мы не успокоимся, пока виновники наших детей не будут наказаны».
Выслушав требование родителей, министр пообещал поднять этот вопрос перед премьер-министром Николом Пашиняном.
June 20, 2024