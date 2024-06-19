Ответ Южной Кореи на договор Путина и Кима

Южная Корея намерена повторно рассмотреть вопрос прямых поставок летального оружия Украине в ответ на заключение Россией и Северной Кореей договора о стратегическом партнерстве. Слова представителя Офиса президента Южной Кореи распространило агентство «Ренхап».

Сеул особо отметил ст. 4 договора, в которой говорится, что «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь». Южная Корея выразила серьезную озабоченность и осудила новый договор.

Правительство Южной Кореи считает, что любое сотрудничество, которое укрепляет военную мощь Пхеньяна, нарушает санкции Совета Безопасности ООН. Сеул намерен укреплять меры ядерного сдерживания, чтобы нейтрализовать ядерно-ракетный потенциал КНДР.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореей был подписан во время визита Владимира Путина в Пхеньян 18–19 июня. Документ пришел на смену прежним соглашениям стран, подписанным в 1961, 2000 и 2001 годах.