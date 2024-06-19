Синоптики пообещали дожди
В пятницу, 21 июня, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Местами кратковременные осадки и грозы. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 28-32° тепла.
Атмосферное давление понизится до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливневые дожди, грозы и град. Временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 18-23° тепла.
Ожидается повышение водности в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.