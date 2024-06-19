Миру грозит эпидемия холеры

Более 46 тысяч человек заболели холерой в мае текущего года, что на 58% больше, чем в апреле, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), расценившая риск дальнейшего распространения этой болезни как очень высокий.

В информационном бюллетене ВОЗ говорится, что в мае «из 19 стран поступили сообщения о 46 424 случаях холеры» и 185 летальных исходах. По сравнению с апрелем в этом месяце было выявлено на 58% больше случаев заражения.

Особенно высокая заболеваемость была отмечена в регионе Восточного Средиземноморья: в Афганистане зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев холеры, в Пакистане также зарегистрировано более 13 тысяч случаев.

С 1 января по 24 мая 2024 года холерой в 24 странах заболели 194 897 человек. В 1 932 случаях болезнь привела к смерти.

ВОЗ отмечает несколько факторов, способствующих росту заболеваемости холерой: несоответствующая санитария; во многих пострадавших регионах наблюдается недостаток чистой питьевой воды и недостаточная санитария, что способствует распространению заболевания, перемещение населения; конфликты и природные катастрофы приводят к массовым перемещениям населения, что увеличивает риск распространения холеры; климатические изменения; изменения в климате, такие как наводнения и засухи, также влияют на распространение холеры, создавая благоприятные условия для роста бактерий.

ВОЗ предупреждает о высокой вероятности дальнейшего распространения холеры и призывает страны усилить меры по предотвращению и контролю заболевания.