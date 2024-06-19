Рабочих завода «Калашников» заставили работать по 12 часов

Работникам завода «Калашников» в российском Ижевске добавили к рабочей смене еще 4 часа и заставили работать шесть дней в неделю из-за невыполнения гособоронзаказа, рассказали журналистам сотрудники предприятия.

По их словам, теперь они трудятся по 12 часов в сутки и отдыхают только в воскресенье. Сверхурочный порядок работы распространяется в том числе и на субботу. С постановлением, которое регламентирует такой режим, сотрудникам ознакомиться не дали.

«При этом зарплата не добавилась. Да, было повышение зарплат 2 июня у всего завода на 15–20%. Но переработки оплачиваются дополнительно», — отметили собеседники «Удмуртии против коррупции».

Еще в 2022 году правительство приняло постановление №1365, которое разрешает в период военных действий привлекать к сверхурочной работе работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также предприятий, работающих с гособоронзаказом. Согласно этому постановлению, работодатели могут не спрашивать согласия сотрудников на сверхурочный труд, но должны оплачивать его в двойном размере.

Накануне глава Минпромторга Антон Алиханов пригрозил отбирать у собственников военные заводы за срыв оборонзаказа. Он подчеркнул, что работа ОПК в общенациональном масштабе «переведена на принципы жесткого проектного менеджмента».

Вместе с тем военным заводам в России не хватает рабочих рук. Вице-премьер РФ Денис Мантуров оценивал дефицит кадров в 160 тыс. человек, несмотря на то, что меньше чем за полтора года предприятия, производящие оружие для российской армии, уже привлекли 520 тыс. рабочих.

До этого Мантуров заявлял, что российский ОПК стал «самым мощным в мире» по объемам производства основных видов вооружений и военной техники. При этом заработная плата сотрудников военных заводов выросла по разным направлениям на 30–60% за последние два года, тогда как в целом по обрабатывающей промышленности рост составил 20%.