Командир отделения элитного подразделения ХАМАС "Нухба" был убит в результате недавнего авиаудара по Бейт-Хануну на севере сектора Газа, сообщили израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Ахмед Хасан Саламе а-Сварке, по данным ЦАХАЛ, причастен к нападению 7 октября на Израиль и снайперским атакам на израильские силы в Бейт-Хануне, которые произошли позднее, сообщает Times of Israel. В ЦАХАЛ заявили, что в течение длительного периода времени выслеживали а-Сварке.

Он был замечен военнослужащими 414-го отряда сбора боевой разведки на крыше государственной школы "Гази аль-Шава", после чего беспилотник ВВС Израиля нанес смертельный удар.

"Перед ударом были приняты меры по предотвращению причинения вреда мирному населению. Никто из мирных жителей не пострадал", - говорится в заявлении израильских военных.