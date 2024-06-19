На встрече в Министерстве здравоохранения состоялась встреча с исполнительным директором организации Malaria No More Келли Уиллис и ее главным директором Мартином Эдлундом.

Приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев напомнил о сертификации Азербайджана в марте прошлого года Всемирной организацией здравоохранения как страны, победившей малярию. По его словам, успех в борьбе с малярией стал возможным благодаря многолетней поддержке международных партнеров.

Министр также отметил, что в ноябре текущего года Азербайджан будет принимать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климатическим изменениям (COP29). Теймур Мусаев подчеркнул объявление 2024 года в Азербайджане "Годом солидарности в деле зеленого будущего" указом главы государства Ильхама Алиева, отметив организацию ряда национальных и международных мероприятий в текущем году, направленных на борьбу с негативными последствиями климатических изменений на здоровье человека.

Министр отметил, что Глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего", который прошел в Баку, стал успешной платформой для обсуждения влияния климатических изменений на здоровье человека. Он также подчеркнул, что саммит предоставил возможность для сотрудничества специалистов в области климата.

В свою очередь, Келли Уиллис и Мартин Эдлунд оценили высоко меры, предпринятые Азербайджаном по искоренению малярии в стране. Руководство организации Malaria No More также поздравило Баку с выбором в качестве хозяина значимого мероприятия COP29 и отметило, что у Азербайджана есть возможность продвигать здравоохранение как важную составляющую климатической политики и стимулировать повестку инвестиций. Они также подчеркнули значимость Глобального саммита "Прогнозирование здорового будущего", проведенного в Баку.

В конце встречи был проведен обмен мнениями по другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.