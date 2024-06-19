Москву накрыл сильнейший шторм и ураган: есть погибший видео; обновлено 16:03
Мужчина погиб на севере Москвы после падения дерева из-за сильного ветра, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Телеграм-каналы пишут, что погибшего придавило дерево. Он скончался на месте, не дождавшись медиков.
Сообщается, что при урагане пострадали минимум 10 человек, в том числе ребенок.
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В Москве наблюдается сильнейший шторм с ураганом, кадры публикуют российские телеграм-каналы.
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей российской столицы не находиться на улице 20 июня из-за прогнозируемого смерча.
June 20, 2024