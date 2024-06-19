Армения и Литва подписали Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел о сотрудничестве по вопросам, связанным с Евросоюзом. Меморандум в Вильнюсе подписали главы МИД Армении и Литвы Арарат Мирзоян и Габриэлюс Ландсбергис, сообщила пресс-секретарь армянского ведомства Ани Бадалян.

*** 14:57

Начался рабочий визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Литву. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Мирзоян 20 июня посетит с рабочим визитом Вильнюс, где проведет встречи с высокопоставленными чиновниками Литвы, в том числе с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом.