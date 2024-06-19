В Румынии против передачи Украине Patriot

В Министерстве обороны Румынии заявили, что «сейчас не лучшее время» для предоставления Украине систем ПВО Patriot , однако окончательное решение должен принять Высший совет национальной обороны страны уже сегодня, 20 июня, сообщает Digi24.

Отмечается, что соответствующий отчет оборонное ведомство страны направило президенту Клаусу Йоханнису. В то же время документ не отвергает предложение полностью.

В документе содержатся предостережения относительно возможного риска того, что Румыния больше не получит систему обратно, поскольку она может быть уничтожена на поле боя.

Напомним, что на прошлой неделе вторая румынская система ПВО Patriot была объявлена готовой к бою после успешного, учебного перехвата цели, имитировавшей крылатую ракету, во время учений с боевой стрельбой на берегу Черного моря.