Украина дешевыми дронами уничтожает российскую технику Forbes
Силы обороны Украины во вторник, 18 июня, уничтожили или повредили более сотни российских машин, потеряв при этом лишь 30 своих. Такие потери российской армии связаны с тем, что РФ не может защищаться от украинских беспилотников из-за плохих систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает Forbes.
"Это было почти рекордно большое количество ежедневных потерь для россиян, а также рекордно большой разрыв между российскими и украинскими потерями за один день. Более 70 из примерно 100 ударов по российской технике были нанесены беспилотниками стоимостью не более 500 долларов. Такие дроны украинцы получают ежемесячно в размере около 100 тысяч штук", - говорится в материале.
Кроме того, издание отметило, что несмотря на то что Россия производит широкий спектр средств радиопомех для защиты от беспилотников, многие из них не являются эффективными и просто не работают.
Так, один российский блогер рассказал, что глушитель для дронов стоимостью 2400 долларов, который продает один популярный российский канал в соцсетях, просто "никудышный" и не стоит своих денег. Он жалуется, что такие расхваленные средства против беспилотников, которые на самом деле неэффективны и никак не помогают, вселяют напрасные надежды российским военным, что приводит их к гибели.
"Даже страшно представить, сколько людей погибло, ошибочно надеясь на эти средства", - написал блогер.