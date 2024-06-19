Силы обороны Украины во вторник, 18 июня, уничтожили или повредили более сотни российских машин, потеряв при этом лишь 30 своих. Такие потери российской армии связаны с тем, что РФ не может защищаться от украинских беспилотников из-за плохих систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает Forbes.

"Это было почти рекордно большое количество ежедневных потерь для россиян, а также рекордно большой разрыв между российскими и украинскими потерями за один день. Более 70 из примерно 100 ударов по российской технике были нанесены беспилотниками стоимостью не более 500 долларов. Такие дроны украинцы получают ежемесячно в размере около 100 тысяч штук", - говорится в материале.

Кроме того, издание отметило, что несмотря на то что Россия производит широкий спектр средств радиопомех для защиты от беспилотников, многие из них не являются эффективными и просто не работают.

Так, один российский блогер рассказал, что глушитель для дронов стоимостью 2400 долларов, который продает один популярный российский канал в соцсетях, просто "никудышный" и не стоит своих денег. Он жалуется, что такие расхваленные средства против беспилотников, которые на самом деле неэффективны и никак не помогают, вселяют напрасные надежды российским военным, что приводит их к гибели.

"Даже страшно представить, сколько людей погибло, ошибочно надеясь на эти средства", - написал блогер.