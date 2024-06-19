Назарян возглавила парламент Болгарии

Депутат от блока партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС) Рая Назарян избрана председателем 50-го Народного собрания (парламента) Болгарии в третьем туре голосования. Ее кандидатуру поддержал 131 депутат, против были 66, воздержались 39.

Ее основной соперник представитель партии «Возрождение» Петар Петров получил голоса 54 депутатов. Всего на пост председателя парламента были выдвинуты кандидаты от четырех политических объединений. Выборы спикера в болгарском парламенте продолжались два дня. Выборы заместителей председателя Народного собрания прошли без дебатов, своих представителей в руководство парламента выдвинули все представленные в парламенте политические объединения.

Новый состав Народного собрания был избран в Болгарии 9 июня, а 19 июня депутаты приступили к исполнению своих обязанностей.