Новый пакет санкций от Кореи

Республика Корея введет новые санкции в отношении организаций, судов и физических лиц, которые причастны к « торговле оружием и нефтью » между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на начальника управления национальной безопасности президентской администрации Южной Кореи Чан Хо Чжина.

По его словам, в список экспортного контроля Южной Кореи будет добавлено 243 новых пункта, что увеличит его до 1 402 пунктов.

Причиной явился тот факт, что накануне РФ и Северная Корея заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи в случае войны в результате агрессии против одной из сторон.