«Ну и что, что сражался...»: медсестра недовольна суммой взятки в бакинском роддоме видео
Сотрудница родильного дома №4 в поселке Локбатан Гарадагского района осталась недовольна «магарычом», который получила от отца новорожденного. В соцсетях распространились видеокадры, на которых запечатлен конфликт между сторонами.
Судя по видео, отец ребенка отдает медработнику последние деньги из своего кармана в качестве магарыча. Пересчитав их, медсестра недовольно заявляет, что сумма слишком мала для первенца. На что отец ребенка отвечает, что он ветеран Карабахской войны, что у него нет возможности дать больше, к тому же в государственной больнице принятие родов является бесплатной услугой.
June 20, 2024
«Для первенца это слишком мало. Сражался в Карабахе, ну и хорошо. Ты мужчина, и это твой долг», - выражает свое недовольство женщина.
Далее между отцом новорожденного и медсестрой завязывается ссора.
Отметим, что в рамках обязательного медицинского страхования роды, операция кесарево сечение, медикаменты, медицинские расходные материалы, питание, лабораторное обследование, диагностические и лечебные процедуры оказываются на безвозмездной основе. Кесарево сечение проводится по показанию врача. Обязательное медицинское страхование также покрывает расходы на содержание в кювезе детей, родившихся недоношенными. Кроме того, обследование и лечение женщин в послеродовой период, наблюдение за новорожденными и консультации по грудному вскармливанию также осуществляются бесплатно.
Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, по факту проводится расследование, по завершении которого будет дана оценка произошедшему.