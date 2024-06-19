Сотрудница родильного дома №4 в поселке Локбатан Гарадагского района осталась недовольна «магарычом», который получила от отца новорожденного. В соцсетях распространились видеокадры, на которых запечатлен конфликт между сторонами.

Судя по видео, отец ребенка отдает медработнику последние деньги из своего кармана в качестве магарыча. Пересчитав их, медсестра недовольно заявляет, что сумма слишком мала для первенца. На что отец ребенка отвечает, что он ветеран Карабахской войны, что у него нет возможности дать больше, к тому же в государственной больнице принятие родов является бесплатной услугой.