Украина возобновит паромное сообщение с Грузией

Согласно расписанию, по маршруту Черноморск (Одесская область) — Батуми будет курсировать один паром. Время в пути составит примерно 60 часов, выполнение первого рейса запланировано на 9 июля.

На маршрут выйдет автомобильно-железнодорожный/пассажирский паром Kaunas немецкого производства, рассчитанный на 250 пассажиров и имеющий на своем борту каюты разного класса. Также паром оснащен двумя грузовыми палубами, которые могут одновременно принять 49 универсальных железнодорожных вагонов и 50 большегрузных автомобилей.

Паромное сообщение между Украиной и Грузией было остановлено после начала полномасштабного вторжения России в Украину.