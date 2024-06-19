В Германии арестовали «игиловца»

Подозреваемого в подготовке терактов в пользу группировки "Исламское государство" иракца арестовали в Германии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные немецкой прокуратуры.

Махмуда А. арестовали в среду в Эсслингене, что рядом со Штутгартом, говорится в заявлении федеральной прокуратуры. Судья приказал содержать его под стражей по подозрению в членстве в иностранной террористической организации до возможного предъявления обвинения.

Правоохранители подозревают, что мужчина присоединился к "Исламскому государству" в Ираке в мае 2016 года или ранее и воевал на стороне экстремистской группировки.

Прокуроры заявили, что Махмуд А. прибыл в Германию в октябре 2022 года и был готов совершать нападения от имени "Исламского государства". Они не уточнили, планировались ли какие-то конкретные атаки.