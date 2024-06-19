Юный Аслан Амирасланов забрал все золото чемпионата Европы + комментарий чемпиона; фото, обновлено
После победы Аслан Амирасланов поделился с haqqin.az впечатлениями от выступления. Для 15-летнего спортсмена нынешний чемпионат Европы – первое международное соревнование в карьере.
«Вера в победу у меня была очень большая, - говорит чемпион. - Я верил и надеялся, что завоюю золото. Соревнование получилось для меня удачным. Мог выступить еще лучше, но все равно доволен. Соперники были непростыми.
Постараюсь в будущем улучшить результаты. Это было мое первое международное соревнование. Но какого-то особого волнения не было. Спасибо тренерам за поддержку. И благодарю Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, которая создала нам все условия для подготовки к чемпионату Европы».
*** 17:40
В церемонии награждения Аслана Амирасланова принимал участие президент клуба «Гоязан» Азер Ализаде.
В честь чемпиона прозвучал гимн Азербайджана.
*** 17:13
Аслан Амирасланов (89 кг) выиграл все золото чемпионата Европы.
После рывка он оказался лучшим в толчке (140 кг) и в сумме двух упражнений (254 кг), уверенно опередив ближайших конкурентов.
Аллахверди Гарагезов в толчке (125 кг) занял 4-е место, а в сумме (225 кг) – 5-е.
На данный момент у сборной Азербайджана 15 медалей – 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.
*** 16:36
Аслан Амирасланов (89 кг) завоевал золото в рывке.
Он поднял 114 кг и опередил всех соперников. Серебро у представителя Украины, бронзу взял штангист из Беларуси.
Аллахверди Гарагезов с результатом 100 кг занял 6-е место.
На данный момент у сборной Азербайджана 13 медалей – 6 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.
*** 16:16
В греческих Салониках продолжается юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 и 17 лет.
Сегодня на помост выйдут еще два представителя Азербайджана. В весовой категории до 89 кг среди штангистов не старше 15 лет выступят Аслан Амирасланов и Аллахверди Гарагезов.
После пяти дней соревнований в активе сборной Азербайджана 12 медалей – 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.
Три золотые награды в активе Кямрана Хаппаева (61 кг, до 15 лет), два золота и серебро взял Иса Алиев (73 кг, до 15 лет), два серебра и бронзу завоевал Эльман Курданов (67 кг, до 15 лет), серебро добыла Нурай Абилова (40 кг, до 15 лет), две бронзы - Малика Бичекуева (55 кг, до 15 лет).
Всего в Салоники из Азербайджана прилетели 18 спортсменов.
Полный состав нашей команды:
U-15 – Нурай Абилова (40 кг), Малика Бичекуева (55 кг), Арзу Гадимова (76 кг), Рахман Мардалиев (49 кг), Кямран Хаппаев (61 кг), Абдулгусейн Гусейнов (61 кг), Эльман Курданов (67 кг), Иса Алиев (73 кг), Аллахверди Гарагезов (89 кг), Аслан Амирасланов (89 кг), Магомедали Мамедзаде (96 кг), Султан Султанов (102 кг), Садиг Алигулиев (свыше 102 кг);
U-17 – Мелек Гусейнли (свыше 81 кг), Туран Алиев (67 кг), Акиф Абдуллаев (73 кг), Гусейн Гейдаров (81 кг), Мамед Ахмедзаде (96 кг).
В чемпионате Европы принимают участие 243 спортсмена и 218 спортсменок из 36 стран. Соревнования завершатся 23 июня.