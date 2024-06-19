Эльмир Алиев, Салоники 18:17

После победы Аслан Амирасланов поделился с haqqin.az впечатлениями от выступления. Для 15-летнего спортсмена нынешний чемпионат Европы – первое международное соревнование в карьере. «Вера в победу у меня была очень большая, - говорит чемпион. - Я верил и надеялся, что завоюю золото. Соревнование получилось для меня удачным. Мог выступить еще лучше, но все равно доволен. Соперники были непростыми. Постараюсь в будущем улучшить результаты. Это было мое первое международное соревнование. Но какого-то особого волнения не было. Спасибо тренерам за поддержку. И благодарю Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, которая создала нам все условия для подготовки к чемпионату Европы». *** 17:40 В церемонии награждения Аслана Амирасланова принимал участие президент клуба «Гоязан» Азер Ализаде. В честь чемпиона прозвучал гимн Азербайджана.

*** 17:13 Аслан Амирасланов (89 кг) выиграл все золото чемпионата Европы. После рывка он оказался лучшим в толчке (140 кг) и в сумме двух упражнений (254 кг), уверенно опередив ближайших конкурентов. Аллахверди Гарагезов в толчке (125 кг) занял 4-е место, а в сумме (225 кг) – 5-е. На данный момент у сборной Азербайджана 15 медалей – 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые. *** 16:36 Аслан Амирасланов (89 кг) завоевал золото в рывке.

Он поднял 114 кг и опередил всех соперников. Серебро у представителя Украины, бронзу взял штангист из Беларуси. Аллахверди Гарагезов с результатом 100 кг занял 6-е место. На данный момент у сборной Азербайджана 13 медалей – 6 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые. *** 16:16 В греческих Салониках продолжается юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 и 17 лет. Сегодня на помост выйдут еще два представителя Азербайджана. В весовой категории до 89 кг среди штангистов не старше 15 лет выступят Аслан Амирасланов и Аллахверди Гарагезов. После пяти дней соревнований в активе сборной Азербайджана 12 медалей – 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.