В Минздраве назвали тревожные цифры

В Азербайджане за последние 10 лет увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сказала заведующая сектором охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Айнура Зейналова на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему «Модель здоровой семьи и право на брак».

По ее словам, анализируя статистику материнской смертности, выясняется, что женщины чаще умирают во время родов при второй и третьей беременности.

Зейналова также заявила, что сегодня в Азербайджане около 700 больных ихтиозом, что вызывает тревогу: «Согласно статистике, в Азербайджане около 700 больных ихтиозом. В связи с этим принята государственная программа. Мы предоставляем им лекарства и перевязочные материалы».