Третий день пылает «Азовпродукт»

В городе Азове Ростовской области РФ третий день не могут потушить пожар на нефтебазе завода «Азовпродукт», который атаковали украинские беспилотники. Есть опасение распространения возгорания и возможности причинения серьезного вреда экологии края, пишут российские СМИ.

По их данным, за последние трое суток в тушении пожара приняли участие 200 сотрудников МЧС и Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС. На текущий момент на месте работают спасатели из разных частей Ростовской области.

Также лаборатория Роспотребнадзора начала оценивать состояние окружающей среды и несколько раз в день в разных частях Азова проводит отбор проб воздуха. Пока, как утверждают в ведомстве, в воздухе не выявлено превышения предельно допустимых концентраций химических веществ.

Напомним, что пожар на нефтебазе вспыхнул рано утром 18 июня после атаки украинских беспилотников. Перед возгоранием местные жители слышали не менее пяти взрывов. К утру следующего дня сотрудники МЧС локализовали пожар, охвативший резервуары с нефтепродуктами, на площади 3,2 тыс. кв. м. Но уже к вечеру его площадь увеличилась до 6,3 тыс. кв. м. Тогда же произошла разгерметизация второго резервуара. А всего в терминале «Азовпродукта» шесть резервуаров емкостью по 5 тыс. кубометров каждый.