Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:59

Как заявил старший советник президента США Амос Хохштейн, чтобы воспрепятствовать нынешним летом любому скачку цен на бензин, администрация президента Байдена готова выделить из стратегического резерва значительно больше нефти. По его словам, для многих американцев рыночные цены на нефть по-прежнему слишком высоки и было бы неплохо их немного понизить. Как известно, в период летних отпусков традиционно наблюдается рост количества путешествий американцев на своих автомобилях. Причем, в отличие от европейцев, граждане США, как и раньше, предпочитают более габаритные легковушки, которые, соответственно, потребляют намного больше бензина и дизеля.

Понятно, что повышенный спрос на топливо приводит к росту цен на него – факт, вызывающий у рядовых американцев недовольство действиями властей, которые, в свою очередь, учитывают это особенно накануне выборов. Тем не менее количество случаев в истории США, когда из электоральных соображений власть «раскупоривает кубышку» стратегического нефтяного резерва, можно пересчитать по пальцам. К тому же еще в начале прошлого года Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, ограничивающий возможности президента Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва, который прошел благодаря поддержке республиканцев, имеющих в Палате представителей большинство. Согласно этой инициативе, президент США имеет право высвобождать нефть из стратегического резерва только в том случае, если параллельно дает «добро» на увеличение нефтедобычи на территориях, находящихся в федеральной собственности. По мнению республиканцев, ранее Байден уже прибегал к высвобождению нефти из стратегического резерва, причем делал это по политическим мотивам. В частности, ради укрепления позиций демократов перед предыдущими промежуточными выборами в Конгресс США.

Сможет ли Байден вновь оттянуть из стратегического резерва энное количество нефти – вопрос, как принято говорить, на миллион долларов. Ведь теперь, когда на носу президентские выборы, политические мотивы хозяина Овального кабинета просматриваются более чем отчетливо. К тому же США сегодня уязвимы к потенциальным перебоям в глобальных поставках нефти из-за опасно низкого, как считают эксперты, уровня стратегических запасов. Не говоря уже о том, что дальнейшее обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к нарушению мировых цепочек поставок энергоносителей. При этом на данный момент стратегический запас нефти в США сократился примерно до 350 миллионов баррелей, что меньше половины уровня десятилетней давности и является самым низким показателем с 1983 года. И именно в этом заключается одна из причин нежелания Вашингтона расширять конфликт на Ближнем Востоке. В числе других причин нынешней уязвимости США эксперты называют политику Конгресса по продаже нефти из стратегического резерва для «покрытия сторонних расходов и дефицита американского бюджета». К тому же планы администрации Байдена по восполнению национальных нефтехранилищ, в основном, так и не были реализованы, а для пополнения резерва была закуплена лишь малая часть требуемых объемов нефти. Тем временем к середине июня нефтяные цены оказались в так называемом узком «боковом» диапазоне, когда основные торги шли вокруг цены 82,4 доллара за баррель марки Brent. Сегодня котировка чуть поднялась, но все еще находится под угрозой срыва в сторону 80 долларов. Определенное давление на котировки оказывает фактор сильного доллара, при котором приобретение трейдерами сырьевых товаров становится менее выгодным. Кроме того, относительный спад напряжения на Ближнем Востоке вынуждает участников торгов сокращать премию за риск, что также отражается на стоимости барреля. Впрочем, штормит не только Соединенные Штаты, но и Поднебесную. Сегодня Китай наращивает запасы сырой нефти с опорой на слабую загрузку своих НПЗ. Его внутренняя статистика выглядит слабо: в мае темпы промышленного производства в КНР составили 5,6 процента, что ощутимо слабее прогнозов, хотя Пекин по-прежнему остается крупнейшим в мире импортером нефти. А тут еще США собираются выбросить на внутренний рынок часть стратегического резерва нефти, если в ближайшее время стоимость сырья резко вырастет.