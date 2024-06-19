«Иран нужно остановить, пока не поздно…»

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал принять серьезные меры в отношении Ирана, комментируя заявления генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы в адрес Израиля и Кипра. Его слова приводят израильские СМИ.

«Насралла угрожает атаковать Кипр. Иранские ракеты и радикальный исламский терроризм угрожают европейским странам и всему свободному миру. Иран необходимо остановить немедленно, пока не стало слишком поздно», - сказал Кац.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла накануне вечером выступил с угрозами в адрес Израиля. В своем телеобращении он заявил, что в случае более широкой войны в Израиле не будет безопасного места, защищенного от ракет и беспилотников. По его словам, у группировки также составлен список целей, по которым она может наносить высокоточные удары.

Он также выступил с предупреждением Кипру: «Правительство должно осознавать, что открытие кипрских аэропортов и баз для израильского врага для нападения на Ливан будет означать, что кипрское правительство является частью войны, и сопротивление будет рассматривать его как часть войны».