Задержан экс-министр иностранных дел Таджикистана

Это произошло в тот же день, когда по делу об организации госпереворота задержали оппозиционного депутата парламента. Связаны ли два дела — неизвестно.

В Душанбе, предположительно, задержан бывший министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи. Об этом пишет «Радио Свобода».

О задержании 75-летнего Зарифи 12 июня сообщала таджикская служба «Радио Свобода — Радио Озоди» со ссылкой на неназванные источники. По словам одного из них, до 16 июня Зарифи содержался в изоляторе МВД в Душанбе.

Официальные структуры задержание не подтверждают и не опровергают.

Зарифи — полковник КГБ в отставке. Он был министром иностранных дел с 2006 по 2013 год. До этого постоянный представитель Таджикистана при ОБСЕ, посол в США, Австрии, Швейцарии и Венгрии. После отставки с поста министра представлял республику в Японии. Сейчас он на пенсии.

В день задержания Зарифи в Душанбе был задержан депутат от официально действующей оппозиционной партии Саидджафар Усмонзода. Генпрокуратура обвиняет его в приготовлениях к насильственному захвату власти.