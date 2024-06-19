И россиян обяжут сдавать экзамен по латышскому

Несколько тысяч россиян, проживающих в Латвии, будут обязаны сдавать экзамен по латышскому языку, чтобы иметь возможность продолжать жить в стране. Об этом сообщил портал Delfi.

По его информации, Сейм Латвии (однопалатный парламент) в окончательном чтении принял поправки к закону о миграции, которые обяжут граждан РФ, на которых ранее не распространялось это требование, сдавать государственный язык для сохранения права жить в стране. 82 депутата выступили за введение поправок, 10 проголосовали против, шесть не участвовали в голосовании.

Отмечается, что ранее власти Латвии уже обязали около 25 тыс. граждан РФ, которые получили постоянный вид на жительство (ВНЖ) по утратившему силу миграционному закону от 2003 года.

Портал пишет, что новые правила будут распространяться на россиян, которые оформляли постоянный ВНЖ по утратившему силу закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства". Их число составляет примерно 5 тыс. человек. Управление по делам гражданства и миграции отмечает, что граждане старше 75 лет будут освобождены от сдачи экзамена.