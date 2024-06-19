17:30

14 июня в отеле Four Seasons состоялась презентация проекта Viva Kundu Antalya, девелопером которого выступила компания Aral Group. В мероприятии приняли участие, а также поделились своим мнением о проекте председатель совета директоров Aral Group Ахмет Четин, председатель совета директоров Aderan Global Ахмет Рифат, представители СМИ, инвесторы, архитекторы, местные и зарубежные эксперты в сфере недвижимости.

Согласно статистике последних лет, наблюдается положительная динамика интереса иностранных граждан к cектору недвижимости Турции. Так, из общей продажи домов иностранцам в настоящее время 35% приходится на Стамбул, 35% на Анталью, а оставшаяся часть на другие регионы. Сложившаяся ситуация обеспечивает инвесторам высокий доход от аренды и прирост капитала. Также иностранцы, приобретающие недвижимость, и члены их семей могут легко получить гражданство Турции или вид на жительство. В ландшафтной архитектуре жилого комплекса премиум-класса Viva Kundu главным источником вдохновения стало отражение разнообразной фауны и природы Антальи. Viva Kundu предлагает вашему вниманию квартиры-дуплекс, апартаменты с собственными садами и террасами от 2-х до 4 комнат и площадью от 49,80 кв м до 375,40 кв м. Архитектура комплекса гармонично вписывается в окружающую природу, дарит вам комфорт 5* отеля и объединяет с уникальной красотой Средиземного моря.

На обширной территории резиденции Viva Kundu большое внимание уделяется функциональности мест общего пользования. На 60% территории созданы различные комфортные условия для отдыха жильцов. В проекте Viva Kundu предлагаются всевозможные условия, чтобы вы могли ощутить комфорт жизни 5* отеля: 3 бассейна для взрослых - открытый и закрытый, а также бассейн с джакузи, бассейн с водными аттракционами для детей, территория с шезлонгами, где вы сможете насладиться солнечными ваннами, детские игровые площадки, фитнес-центр, кафе, ресторан, зоны для отдыха, бар у бассейна, кинотеатр под открытым небом, конференц-зал, вид на море из окон апартаментов и многое другое. Помимо указанных преимуществ, Viva Kundu расположен рядом с одним из самых престижных районов Антальи, недалеко от дороги Кунду, среди 5* отелей Лары и Белека.

Комплекс Viva Kundu обладает современным внешним дизайном и предлагает как эстетическую привлекательность, так и функциональные жилые помещения, где все продумано до мельчайших деталей. Высокий уровень комфорта, а также расположенные рядом важные объекты инфраструктуры, такие как «Тематический парк Land of Legends», Shopping Avenue, Sandland, торговые центры Mall of Antalya и Terracity, международный аэропорт Антальи, поля для гольфа премиум-класса в регионе Белек, средняя школа, лицей, делают апартаменты в резиденции Viva Kundu выгодной инвестиционной возможностью. Для получения подробной информации о проекте Viva Kundu, а также об условиях покупки в нем апартаментов мы приглашаем вас посетить офис продаж, который откроется с 24 июня по адресу Наримановский район, улица Кязима Кязимзаде, квартал 802-803, дом 30 F. Вы также можете позвонить на короткий номер *2442.