Ереван готов заключить мир с Баку в течение месяца
Армения готова заключить мирный договор с Азербайджаном «в течение ближайшего месяца», заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.
«Крайне важно также финализировать мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Мы отправили очень конструктивные предложения азербайджанской стороне, готовы финализировать и заключить договор в течение ближайшего месяца, как было предложено армянской стороной», — сказал Мирзоян.