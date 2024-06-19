Россия экстрадировала азербайджанцев

Россия экстрадировала в Азербайджан двух лиц, находившихся в международном розыске. Ими являются граждане Азербайджанской Республики Гусейнов Рахиб Сахиб оглу и Ибрагимов Мурад Тейюб оглу. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

«Так, по уголовным делам, расследуемым в Апшеронском районном управлении полиции, были выявлены обоснованные подозрения в умышленном причинении Ибрагимовым тяжкого вреда здоровью гражданина, а также совершении Гусейновым мошенничества с причинением значительного ущерба. Они были объявлены в международный розыск с принятием решения о привлечении к следствию в качестве обвиняемых.

Мурад Ибрагимов и Рахиб Гусейнов были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.