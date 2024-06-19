Замминистра обороны Азербайджана в Италии

Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - генеральный директор Агиль Гурбанов совершает визит в Италию.

Согласно сообщению Министерства обороны, в рамках визита Агиль Гурбанов встретился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Италией основаны на стратегическом партнерстве, стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в военной и военно-технической областях.

На встрече также был проведен обстоятельный обмен мнениями по совместным проектам и другим вопросам.