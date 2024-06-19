Русские сбросили на украинское село трехтонную бомбу видео
Российские телеграм-каналы показали видео, как утверждается, первого применения управляемой (корректируемой) авиабомбы весом в три тонны (ФАБ-3000).
Удар был произведен по селу Липцы, на севере Харьковской области, где сейчас идут ожесточенные бои.
«Это первое боевое применение в истории человечества бомбы такого калибра с УМПК (универсальный модуль коррекции и планирования)», - утверждают паблики.
Отклонение бомбы от цели (четырехэтажное здание) составило около 10 метров. При этом радиус сплошного поражения, как пишут паблики, у ФАБ-3000 230 метров.
June 20, 2024