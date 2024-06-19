Гибридная война России открывает второй фронт на восточной границе НАТО. Дестабилизирующие операции усилились в регионе Балтийского моря, говорится в материале Bloomberg.

«23 мая российские пограничники совершили провокацию в сумерках. Эстонцы среагировали, но поняли, что это был гибридный акт агрессии и сигнал странам Балтии.

Этот инцидент был занесен в отчеты как один из серии актов, направленных на провоцирование и дестабилизацию стран Балтии, граничащих с РФ и Беларусью. Эти эпизоды, как правило, не дотягивают до классических атак, которые могли бы спровоцировать коллективный ответ НАТО, но стали более частыми после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Эта реальность все больше превращает Балтийский регион во второй фронт в конфликте Запада с Москвой», - пишет агентство.

«Россия сейчас ведет две войны. Одна - это кинетическая, обычная война в Украине. Другая - это гибридная война в Европе и на Западе с целью повлиять на тон публичного дискурса или каким-то образом пошатнуть наше ощущение безопасности», - заявил президент Финляндии Александер Стубб на внешнеполитическом форуме в Хельсинки 14 июня.

Отправка групп мигрантов на штурм границ; глушение сигналов GPS; вербовка преступников для мелких диверсий - часть расширяющегося репертуара действий россиян в отношении стран Балтии, а также Финляндии. Каждая нация имеет неспокойную историю отношений с Москвой, и все сейчас являются членами НАТО.

Они ответили планами укрепления и модернизации восточной границы за счет общих 3,5 миллиардов долларов и попросили включить гибридные атаки в повестку дня на саммите НАТО в Вашингтоне в следующем месяце. В РФ отказались комментировать свои гибридные атаки.

Только за последние несколько месяцев Финляндия и Швеция подверглись нарушениям воздушного пространства, нескольким коммерческим самолетам не удалось приземлиться в небольших аэропортах из-за помех глобальной системе позиционирования, а Польша задержала агентов РФ за вероятные диверсионные действия.