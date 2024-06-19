Сенат Франции призвал Total прекратить инвестиции в Азербайджан срочно в номер
Комиссия по исследованиям Сената Франции представила правительству доклад о деятельности французского гиганта Total Energies, в котором, в частности, рекомендовала прекратить инвестиции этой компании в нефтегазовую сферу Азербайджана.
Как сообщают французские СМИ, деятельность Total Energies рассматривалась в контексте борьбы с глобальным изменением климата.
Следует напомнить, что комиссия Сената, исследующая деятельность Total Energies, была создана в декабре прошлого года, а подготовленный ею доклад единогласно приняли на прошлой неделе. Всего в документе содержится 33 рекомендации. В частности, в нем указывается, что Франция должна продемонстрировать более новаторские, нежели другие страны Евросоюза, подходы и немедленно прекратить импорт российского сжиженного газа.
Как известно, в настоящее время на европейском рынке наблюдается повышенный спрос на этот вид голубого топлива, которое Total Energies импортирует из месторождений в Сибири. Здесь уместно напомнить, что четырнадцатый пакет санкций Европейской комиссии против России, включающий также санкции против импорта сжиженного газа, уже согласован на уровне послов.
В докладе Сената Франции, представленном правительству Пятой республики, содержится также призыв к «прекращению новых проектов или новых этапов текущих проектов с участием французских компаний в углеводородном секторе Азербайджана». При этом намеренно игнорируется тот факт, что в ноябре Азербайджан примет очередную климатическую конференцию ООН (COP29).
Напомним, что компания Total Energies работает в Азербайджане с середины 90-х годов ХХ века и владеет 35-процентой долей в газовом месторождении «Абшерон» в Каспийском море.
Первый газ с этого газоконденсатного месторождения, расположенного, примерно, в 100 километрах юго-восточнее Баку, был добыт в начале июля 2023 года. Начальные запасы газа на этом месторождении оцениваются в 350-360 миллиардов кубометров, а запасы конденсата — в 45 миллионов тонн.
Изначально доли участия в проекте «Абшерон» были распределены следующим образом: Total, как оператор, 50 процентов и SOCAR - 50 процентов. А в августе 2023 года компания Abu Dhabi National Oil Company из Объединенных Арабских Эмиратов получила 30 процентов доли, а Total и SOCAR — по 35 процентов.
К сожалению, начало добычи на месторождении «Абшерон» совпало с обострением отношений между Азербайджаном и Францией. 31 августа 2023 года Патрик Пуянне, главный исполнительный директор компании Total Energies, посетил Баку и провел переговоры о дальнейшей разработке углеводородных ресурсов Азербайджана, а также об инвестициях в возобновляемые источники энергии.