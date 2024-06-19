Отдел информации 18:56

Комиссия по исследованиям Сената Франции представила правительству доклад о деятельности французского гиганта Total Energies, в котором, в частности, рекомендовала прекратить инвестиции этой компании в нефтегазовую сферу Азербайджана. Как сообщают французские СМИ, деятельность Total Energies рассматривалась в контексте борьбы с глобальным изменением климата.

Следует напомнить, что комиссия Сената, исследующая деятельность Total Energies, была создана в декабре прошлого года, а подготовленный ею доклад единогласно приняли на прошлой неделе. Всего в документе содержится 33 рекомендации. В частности, в нем указывается, что Франция должна продемонстрировать более новаторские, нежели другие страны Евросоюза, подходы и немедленно прекратить импорт российского сжиженного газа. Как известно, в настоящее время на европейском рынке наблюдается повышенный спрос на этот вид голубого топлива, которое Total Energies импортирует из месторождений в Сибири. Здесь уместно напомнить, что четырнадцатый пакет санкций Европейской комиссии против России, включающий также санкции против импорта сжиженного газа, уже согласован на уровне послов. В докладе Сената Франции, представленном правительству Пятой республики, содержится также призыв к «прекращению новых проектов или новых этапов текущих проектов с участием французских компаний в углеводородном секторе Азербайджана». При этом намеренно игнорируется тот факт, что в ноябре Азербайджан примет очередную климатическую конференцию ООН (COP29).