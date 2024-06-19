Евро-2024: Сербия вырвала ничью в матче со Словенией

На чемпионате Европы по футболу в Германии сегодня начался 2-й тур в группе «С».

В Мюнхене сборные Словении и Сербии сыграли вничью 1:1. На гол словенца Жана Карничника на 69-й минуте сербы смогли ответить лишь на 6-й добавленной минуте, когда Лука Йович ударом головой принес Сербии первое очко на нынешнем турнире.

В 20:00 по бакинскому времени в этой же группе начнется матч Дания – Англия.

Турнирное положение

1.Англия – 3 очка (1 матч)

2.Словения – 2 (2)

3.Дания – 1 (1)

4.Сербия – 1 (2).