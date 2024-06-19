Россия вернула Гусейнова и Ибрагимова

"В соответствии с положениями, вытекающими из международных соглашений, было принято решение об экстрадиции из Российской Федерации граждан Азербайджанской Республики Рахиба Гусейнова и Мурада Ибрагимова.

В рамках уголовных дел, предварительное следствие по которым проводилось в Абшеронском районном управлении полиции, были выявлены основания для подозрения в том, что Ибрагимов Мурад Тейюб оглу совершил преступление, связанное с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, а Гусейнов Рахиб Сахиб оглу – мошенничество с причинением значительного ущерба. Поэтому в их отношении были приняты решения о привлечении к ответственности в качестве обвиняемых и они были объявлены в международный розыск.

Мурад Ибрагимов и Рахиб Гусейнов были задержаны на территории Российской Федерации и в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста доставлены в Азербайджан", - говорится в заявлении ведомства.